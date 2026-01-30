ESTIC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ESTIC gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 22,87 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,00 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,77 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at