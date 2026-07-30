ESTIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ESTIC hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

ESTIC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,03 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,19 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at