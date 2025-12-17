Estland beginnt mit Bau von Bunkern an Grenze zu Russland

TALLINN (dpa-AFX) - In Estland haben die vorbereitenden Arbeiten für den Bau der ersten fünf Bunker begonnen, mit denen das baltische EU- und Nato-Land seine Grenze zu Russland gegen mögliche Angriffe sichern will. In den kommenden Monaten sollen 23 weitere Schutzräume eingerichtet werden, wie das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mitteilte.

Insgesamt sollen bis Ende 2027 bis zu 600 Bunker im Nordosten und Südosten Estlands gebaut werden, die demnach in erster Linie dem Schutz von Soldaten vor direkten Treffern durch 152mm-Artilleriegranaten dienen sollen. Auch soll bald mit dem Ausheben eines 3,4 Kilometer langen Panzergrabens begonnen werden, hieß es in der Mitteilung.

Estland will - wie auch seine Nachbarn Lettland und Litauen - seine Grenzen zu Russland mit Verteidigungsanlagen und physischen Barrieren gegen mögliche Angriffe sichern. Der Bau von Bunkern dient der Schaffung der baltischen Verteidigungslinie, mit der sich die drei Länder gegen mögliche Angriffe schützen wollen. Damit reagieren die Regierungen in Tallinn, Riga und Vilnius auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird./awe/DP/stw