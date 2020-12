Estland mit Höchststand bei Corona-Neuinfektionen

TALLINN (dpa-AFX) - In Estland hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen Höchststand erreicht. Die nationale Gesundheitsbehörde in Tallinn meldete am Samstag 561 positive Tests binnen 24 Stunden. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie rund 14 500 Infektionen erfasst.

Das 1,3-Millionen-Einwohner-Land hatte zuletzt im Herbst einen deutlichen Anstieg der Infektionsraten verzeichnet. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung aktuell schlechter als in Deutschland. Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid und Ministerpräsident Jüri Ratas sind derzeit in Quarantäne./awe/DP/mis