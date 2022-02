Estlands Staatspräsident verurteilt Russlands Angriff auf die Ukraine

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Staatspräsident Alar Karis hat sich bestürzt über den russischen Angriff auf die Ukraine geäußert. "Wieder einmal hat Präsident Putin den Weg des Krieges gewählt. Ich bin zutiefst schockiert und enttäuscht", erklärte er am Donnerstag in Tallinn. Russlands neuerliche Offensive sei eine "Kriegserklärung an alle demokratischen Nationen und an die bestehende Sicherheitsordnung."

Moskau zeige sich völlig sorglos gegenüber dem Leben der ukrainischen Menschen sowie seiner eigenen russischen Bürger. "Die absurden Vorwände der russischen Führung, die Ukraine anzugreifen, sind falsch, unbegründet und kriminell. Sie wurden erfunden, damit Präsident Putin eine Aggression gegen eine Nation rechtfertigen kann, die Russland nie bedroht hat", betonte Karis.

Der Staatschef des baltischen EU- und Nato-Landes sicherte Kiew volle Unterstützung zu. Zugleich rief er EU und Nato zu einer geschlossenen und entschiedenen Reaktion auf: "Jetzt, wo die Masken gefallen sind, kann die Antwort der demokratischen Nationen nur sein: Russland zu stoppen. Dies bedeutet noch härtere Sanktionen - sowohl politisch als auch wirtschaftlich", forderte Karis in seiner Erklärung.

"Die Ereignisse in der Ukraine werden uns zweifellos betreffen, aber es gibt keine direkte militärische Bedrohung für Estland", schrieb Karis an seine 1,2 Millionen Landsleute gerichtet. Das an Russland grenzende Land müsse aber auf Cyberattacken vorbereitet sein, ebenso wie auf eine Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine./awe/DP/stk