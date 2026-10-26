Estrella Immunopharma Aktie
WKN DE: A3ENV2 / ISIN: US2975841048
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26.10.2026 13:57:38
Estrella Immunopharma Names Cynthia Pussinen CEO, Succeeding Cheng Liu
(RTTNews) - Monday, Estrella Immunopharma (ESLA), a clinical-stage biopharmaceutical company for treating cancer and autoimmune diseases, appointed Cynthia Pussinen as the Chief Executive Officer and Board Chair, effective October 25, 2026. She succeeds Cheng Liu, who will become Chief Scientific Officer while continuing as President and a board member.
Pussinen has over 30 years of global biotechnology and pharmaceutical leadership experience, including more than 15 years in executive and board roles.
She has helped develop, gain approval for and commercialize over 15 medical therapies and healthcare solutions, with peak annual sales exceeding $5 billion.
On the Nasdaq in the pre-market hours, the shares were trading 5.58 percent up at $1.0400, after closing Monday's trading 35.53 percent higher.
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