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19.05.2026 06:31:29
Estrella Immunopharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Estrella Immunopharma hat am 18.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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