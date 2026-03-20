Estrella Immunopharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Estrella Immunopharma hat am 18.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Estrella Immunopharma -0,030 USD je Aktie generiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,350 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at