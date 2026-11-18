Estrella Immunopharma hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Estrella Immunopharma ein Ergebnis je Aktie von -0,130 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at