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18.11.2026 06:31:28
Estrella Immunopharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Estrella Immunopharma hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Estrella Immunopharma ein Ergebnis je Aktie von -0,130 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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