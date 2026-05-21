ESVAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ESVAL hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 90,08 Milliarden CLP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,40 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at