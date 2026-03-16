Eternal Chemical legte Quartalsergebnis vor

Eternal Chemical hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,32 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,12 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,27 Milliarden TWD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,41 TWD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Eternal Chemical ein Gewinn pro Aktie von 1,56 TWD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Eternal Chemical 40,68 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 44,19 Milliarden TWD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at