Eternal Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eternal Chemical hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Eternal Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 TWD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 11,93 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,40 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at