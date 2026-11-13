Eternal Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eternal Chemical äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,45 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 TWD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Eternal Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 12,60 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,10 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 24,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at