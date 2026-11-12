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12.11.2026 06:31:28
ETERNIT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ETERNIT hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 BRL erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 322,6 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 319,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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