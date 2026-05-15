ETERNIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ETERNIT äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,170 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,55 Prozent zurück. Hier wurden 262,0 Millionen BRL gegenüber 283,4 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at