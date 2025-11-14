ETERNIT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ETERNIT lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,32 BRL. Im letzten Jahr hatte ETERNIT einen Gewinn von 0,300 BRL je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat ETERNIT 319,3 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 332,0 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at