ETERNIT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ETERNIT hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,500 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ETERNIT mit einem Umsatz von insgesamt 293,6 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 4,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at