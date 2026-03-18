WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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18.03.2026 05:30:00
ETF: Was ein Vermögensberater MSCI-World-Anlegern empfiehlt
Der Weltindex MSCI World war in den vergangenen 15 Jahren erfolgreicher als Schwellenländer-Indizes. Finanzexperte Markus Neumann hält das für eine historische Ausnahme. Er rät zu einer einfachen Mischung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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