Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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08.07.2026 21:07:09
ETF Inflows Hit Record $1 Trillion In H1 — But 800 Funds Missed The Party
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