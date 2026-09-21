Ethan Allen Interiors Aktie
WKN: 885974 / ISIN: US2976021046
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21.09.2026 12:54:22
Ethan Allen CEO Farooq Kathwari's Contract Term To End By June 30, 2027
(RTTNews) - Ethan Allen Interiors Inc. (ETD), announced on Monday that its board has launched a formal process to select the company's next chief executive officer, with a decision to be announced no later than June 30, 2027, when Farooq Kathwari's current contract ends.
Kathwari will remain CEO until his contract expires and has agreed to serve as a non-executive director until the company's 2027 annual meeting. The board's governance committee has engaged an executive search firm to evaluate internal and external candidates.
On the NYSE, shares of Ethan Allen closed Friday's trading 0.28 percent lower at $21.41.
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