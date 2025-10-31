Ethan Allen Interiors: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ethan Allen Interiors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ethan Allen Interiors ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 147,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at