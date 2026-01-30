|
Ethan Allen Interiors: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ethan Allen Interiors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,46 USD. Im letzten Jahr hatte Ethan Allen Interiors einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Ethan Allen Interiors 149,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 157,3 Millionen USD umgesetzt worden.
