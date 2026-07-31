Ethan Allen Interiors öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ethan Allen Interiors stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ethan Allen Interiors 0,480 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ethan Allen Interiors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 146,8 Millionen USD im Vergleich zu 160,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,72 Prozent auf 614,65 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 579,49 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at