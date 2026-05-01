Ethan Allen Interiors stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ethan Allen Interiors hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 135,8 Millionen USD – eine Minderung von 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 142,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at