Ethan Allen Interiors veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ethan Allen Interiors hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ethan Allen Interiors 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ethan Allen Interiors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 129,6 Millionen USD im Vergleich zu 147,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at