Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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24.10.2026 13:22:00
Ethereum Co-Founder Joseph Lubin Predicts the Merger of AI and Crypto. Here's the Most Likely Scenario for Ethereum.
On Oct. 7, Ethereum (CRYPTO: ETH) co-founder Joseph Lubin said on CNBC that while AI might offer creativity and expertise, it can't create trust, which blockchains like his can help to supply. In his view, AI and crypto will thus end up merging, becoming the system where programmatic work can be commissioned, completed, and compensated.
There's a little bit of evidence that Lubin's world is already starting to peek into existence. Here's what it'd mean for Ethereum if that continues.
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