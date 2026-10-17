Ethereum Dramatically Outperformed the S&P 500 in Q3. Is It Finally Time to Load Up on Ethereum?

One great quarter doesn't justify going overboard on Ethereum (CRYPTO: ETH) purchases, though owning some is a great idea, and adding a little right now still makes a lot of sense given what could be on the way. The coin surged by 66% in the third quarter, marking its best quarter since its wild run in 2021, while the S&P 500 gained just 2% amid considerable global uncertainty.

Bullish investors are already sounding off in anticipation of the uptrend continuing. Tom Lee, chairman of BitMine Immersion Technologies, says Ethereum is "dwarfing" other major assets. At least for Q3, he's right. Let's take a closer look at the case for loading up and discuss why it's best to keep overly bullish inclinations in check for the time being.

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