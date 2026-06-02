CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
02.06.2026 03:35:19
Ethiopia goes electric following gas car ban
Electric vehicles have taken off in Ethiopia. Key to the shift: a world-first ban on importing fossil fuel-powered vehicles.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!