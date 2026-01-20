Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

20.01.2026 13:34:13

Ethiopian Airlines Confirms Order For Nine B 787 Dreamliner Airplanes From Boeing

(RTTNews) - Boeing Co. (BA) and Ethiopian Airlines announced Tuesday Africa's largest carrier ordered nine B 787 Dreamliner airplanes as demand for long-haul travel continues to rise. Ethiopian Airlines will leverage the 787-9 jets to grow its route network, which currently serves 145 international destinations.

The airline's latest order follows its commitment for 11 737 MAX jets announced at the Dubai Airshow. Both orders were finalized in December 2025 and boosts Ethiopian Airlines' order book by a total of 20 fuel-efficient Boeing airplanes.

Ethiopian Airlines operates Africa's largest 787 Dreamliner fleet, flying its 787-8 and 787-9 jets on intercontinental routes from Addis Ababa to high-demand destinations across Europe, Asia and North America as well as key intra-African routes spanning the world's second-largest continent.

The capacity and efficiency of the 787 Dreamliner, which reduces fuel use and emissions by 25% compared to the airplanes it replaces, enables Ethiopian Airlines to transport passengers point-to-point across Africa while accommodating cargo in the belly of the airplane for high-demand trade lanes.

Ethiopian Airlines operates the largest Boeing airplane fleet in Africa and has the continent's largest backlog of 737 MAXs, 777X and 787 Dreamliner airplanes.

Analysen zu Boeing Co.

mehr Analysen
19.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
14.01.26 Boeing Buy UBS AG
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
