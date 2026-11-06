Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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06.11.2026 14:27:22
Ethnic Germans in Kazakhstan face legacy of the Soviet Union
Kazakhstan is struggling to deal with the legacy of the Soviet dictatorship. Some 85 years ago, Stalin deported hundreds of thousands of people: Some 400,000 ethnic Germans living in the USSR were sent to Kazakhstan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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