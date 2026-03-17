Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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17.03.2026 11:43:20
Ethnic Serbs fear impact of Kosovo's Law on Foreigners
Many Kosovo Serbs retain Serbian citizenship. They fear that the enforcement from Sunday of Kosovo's Law on Foreigners will mean that they will be treated as foreign nationals and face considerable restrictions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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