Ethos Aktie
WKN DE: A3E2KX / ISIN: INE04TZ01018
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23.06.2026 13:35:32
Ethos: Vorwärtsverteidigung zur Schadensbegrenzung
Die Ethos Stiftung hat bei der Präsentation der jährlichen Auswertung der Generalversammlungen auch Stellung zum Gegenvorschlag zur Neuauflage der Konzernverantwortungsinitiative genommen. Vom EU-Recht soll dann abgewichen werden, wenn eine Angleichung zu Lockerungen bei der Sorgfaltspflicht und der Nachhaltigkeitsberichterstattung führen würde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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