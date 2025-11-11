Ethos: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ethos hat am 08.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 8,78 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ethos 8,38 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,83 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,97 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at