Ethos öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ethos hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,20 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,97 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,14 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 9,55 INR sowie einen Umsatz von 4,14 Milliarden INR belaufen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 36,21 INR. Im Vorjahr hatte Ethos 37,99 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ethos mit einem Umsatz von insgesamt 16,12 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 28,81 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 51,20 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 15,88 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at