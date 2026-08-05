Ethos Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ethos Technologies A gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 189,6 Millionen USD gegenüber 88,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at