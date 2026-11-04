Ethos Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ethos Technologies A präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 150,79 Prozent auf 235,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at