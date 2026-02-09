|
09.02.2026 06:31:29
Ethos veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ethos präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,46 INR gegenüber 11,64 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 4,69 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
