Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,06 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 SAR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered 489,0 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 381,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at