Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 470,0 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 346,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at