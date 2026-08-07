Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 545,0 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 435,4 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at