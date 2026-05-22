Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 SAR gegenüber 1,74 SAR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,65 Prozent auf 523,4 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,62 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatte Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered ein EPS von 6,46 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,92 Milliarden SAR gegenüber 1,46 Milliarden SAR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at