Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer legte Quartalsergebnis vor

Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer hat am 19.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 SAR, nach 1,08 SAR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,08 Milliarden SAR – ein Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer 4,83 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,19 SAR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5,14 Milliarden SAR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at