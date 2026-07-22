|
22.07.2026 06:31:29
Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer legte Quartalsergebnis vor
Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer hat am 19.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 SAR, nach 1,08 SAR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,08 Milliarden SAR – ein Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer 4,83 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,19 SAR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5,14 Milliarden SAR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.