Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer äußerte sich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,24 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 SAR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer 5,19 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,70 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 SAR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5,10 Milliarden SAR geschätzt worden war.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,51 SAR gegenüber 4,03 SAR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,64 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 18,21 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 4,44 SAR sowie einen Umsatz von 19,54 Milliarden SAR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at