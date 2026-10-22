Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,20 SAR. Im letzten Jahr hatte Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer einen Gewinn von 1,19 SAR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,51 Prozent auf 5,07 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,85 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,18 SAR sowie einem Umsatz von 5,15 Milliarden SAR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at