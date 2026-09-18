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18.09.2026 06:31:29
Etman International AS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Etman International AS hat am 16.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Etman International AS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 NOK je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Etman International AS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 123,5 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 124,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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