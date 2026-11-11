eToro hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

eToro hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eToro 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat eToro mit einem Umsatz von insgesamt 197,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,20 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at