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13.08.2026 06:31:29
eToro präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
eToro hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 239,5 Millionen USD gegenüber 217,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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