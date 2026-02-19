eToro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

eToro ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat eToro die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eToro 0,730 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 237,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 261,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,17 Prozent auf 905,92 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 837,49 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at