eToro vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

eToro stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,740 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 268,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at