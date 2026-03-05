|
Etropal AD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Etropal AD präsentierte in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Etropal AD -0,020 EUR je Aktie eingenommen.
Etropal AD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 EUR gegenüber -0,200 EUR je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,68 Millionen EUR gegenüber 7,94 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.
